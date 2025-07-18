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Dünya
AA 18.07.2025 20:18

Hamas: İsrail'in "direnişin şartlarıyla" esir takası yapmaktan başka çaresi yok

Hamas, ortaya koydukları şartların dışında, İsrail'in esir takası yapmaktan başka çaresinin olmadığını savundu.

Hamas: İsrail'in "direnişin şartlarıyla" esir takası yapmaktan başka çaresi yok

Hamas'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde esirleri kurtarmak için düzenlediği baskınlarda başarısız olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "İşgalcilerin (İsrail) esirleri kurtarmada başarısız olmasının ardından, direnişçilerle kendi şartları ve iradesi doğrultusunda, tüm ulusal ve insan haklarını, özellikle kuşatmanın kaldırılmasını ve kitlesel açlık siyasetine son verilmesini güvence altına alan bir anlaşma yapmaktan başka çaresi kalmamıştır." denildi.

İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinin müzakerelere ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İsrail müzakere heyetine Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması sağlanana kadar Katar'ın başkenti Doha'da kalmaya devam etmesi talimatı verdiği belirtilmişti.

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