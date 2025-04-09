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Dünya
AA 09.04.2025 08:15

Hamas, İsrail'i Filistinli tutuklulara yönelik yeni bir ihlalde bulunmakla suçladı

Hamas, Filistinli tutuklu Muhammed en-Netşe'nin sorgulandığı sırasında saldırıya uğraması ve sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından İsrail'i tutuklulara yönelik yeni bir ihlalde bulunmakla suçlayarak, İsrail hapishanelerinde "devam eden suçların" durdurulması için uluslararası harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Hamas, İsrail'i Filistinli tutuklulara yönelik yeni bir ihlalde bulunmakla suçladı
[Fotograf: AA]

Hamas Siyasi Büro Üyesi Harun Nasıreddin, yaptığı açıklamada, "İsrail güçlerinin Filistinli tutuklu Muhammed en-Netşe'ye sorgu sırasında saldırması ve ardından sağlık durumunun kötüleşmesi, tutuklulara karşı işlenen suçların bir devamı niteliğindedir." ifadesini kullandı.

İsrail güçlerinin Netşe'ye cezaevindeki sorgusu sırasında saldırdığını, bunun üzerine sağlık durumunun kötüleştiğini ve üç hafta önce hastaneye kaldırıldığını kaydeden Nasıreddin, bunun "tutuklulara karşı işlenen vahşi suçların bir uzantısı" olduğunu vurguladı.

Nasıreddin, Netşe'nin kötüleşen sağlık durumunun, "ister sert işkence yöntemlerinin kullanılması, ister tutukluların temel ihtiyaçlarından mahrum bırakılması yoluyla olsun, İsrail hapishanelerinde giderek artan tıbbi ihmal politikasını açığa çıkardığına" dikkati çekti.

Filistinli tutukluların karşı karşıya kaldığı eşi benzeri görülmemiş koşulların, İsrail'in işlemeyi sürdürdüğü suçların bir parçasını teşkil ettiğini belirten Nasıreddin, insan hakları ve uluslararası örgütlere çabalarını yoğunlaştırmaları ve insan haklarını ihlal eden bu uygulamaları durdurması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulundu.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, ailesi, Netşe'nin sorgu sırasında ağır şekilde saldırıya uğradığını ve üç haftadır İsrail hastanesinde yattığını söylemişti ancak sağlık durumu hakkında bilgi vermemişti.

Esirler Medya Ofisine göre, 65 yaşındaki Netşe, Hamas'ın Batı Şeria'daki en önemli liderlerinden biri. İsrail hapishanelerinde 20 yıldan fazla bir süre kalan Netşe, bu sürenin 9 yılı aşkın bir kısmını herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın idari gözaltında geçirdi.

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