Hamas-İsrail müzakerelerinde arabulucu Katar'dan bir heyetin İsrail'e ulaştığı iddia edildi

İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, Katar'a ait 8 yolcu kapasiteli özel uçak, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bölgesinden aktarmalı olarak İsrail'e ulaştı.

Yediot Aharanot gazetesi de İsrail'in ablukayı sıkılaştırarak bir kısmını işgal ettiği Gazze Şeridi'nde çatışmalara verilen insani aranın uzatılması ve taraflar arasında esir takası mutabakatının genişletilmesini görüşmek üzere Katar'dan bir heyetin İsrail'e geldiğini öne sürdü.

Gazetenin haberinde, heyetin daha "yakın" iletişim yürütmek istediği için İsrail'e geldiği ifade edildi. Uçakta yer alan Katarlı yetkililerin kimliklerine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Diplomatik ilişkisi bulunmayan İsrail veya Katar'dan konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Katar, Hamas ile İsrail arasında çatışmalara insani ara verilmesi için yürütülen müzakerelere arabuluculuk ve ev sahipliği yapmıştı.