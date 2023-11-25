Hafif Sağanak Yağışlı 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.11.2023 15:39

Hamas-İsrail müzakerelerinde arabulucu Katar'dan bir heyetin İsrail'e ulaştığı iddia edildi

Hamas-İsrail müzakerelerinde arabulucu rolünü üstlenen Katar'dan bir heyeti taşıyan özel uçağın İsrail'e indiği ileri sürüldü.

Hamas-İsrail müzakerelerinde arabulucu Katar'dan bir heyetin İsrail'e ulaştığı iddia edildi
[Fotograf: AFP]

İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, Katar'a ait 8 yolcu kapasiteli özel uçak, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bölgesinden aktarmalı olarak İsrail'e ulaştı.

Yediot Aharanot gazetesi de İsrail'in ablukayı sıkılaştırarak bir kısmını işgal ettiği Gazze Şeridi'nde çatışmalara verilen insani aranın uzatılması ve taraflar arasında esir takası mutabakatının genişletilmesini görüşmek üzere Katar'dan bir heyetin İsrail'e geldiğini öne sürdü.

Gazetenin haberinde, heyetin daha "yakın" iletişim yürütmek istediği için İsrail'e geldiği ifade edildi. Uçakta yer alan Katarlı yetkililerin kimliklerine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Diplomatik ilişkisi bulunmayan İsrail veya Katar'dan konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Katar, Hamas ile İsrail arasında çatışmalara insani ara verilmesi için yürütülen müzakerelere arabuluculuk ve ev sahipliği yapmıştı.

ETİKETLER
Hamas İsrail Katar
Sıradaki Haber
Pakistan'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 11 kişi öldü, 22 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:00
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne verilen insani ara 2. gününde
16:58
Rize’de heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı
16:55
Hudut Kartalları 2'si terörist 3 kişiyi yakaladı
16:49
İzzeddin Kassam Tugayları serbest bıraktığı esirlerin görüntüsünü yayınladı
16:43
Aksaray'da bir otomobilde bal pitonu ele geçirildi
16:40
Bakan Yerlikaya başkanlığında "Güvenlik, İstihbarat ve Koordinasyon Toplantısı" yapıldı
Antalya'da sağanak etkili oldu
Antalya'da sağanak etkili oldu
FOTO FOKUS
Muğla'da önce hortum sonra yağış etkisini gösterdi
Muğla'da önce hortum sonra yağış etkisini gösterdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ