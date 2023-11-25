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Dünya
AA 25.11.2023 14:44

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: Endonezya Hastanesi tamamen boşaltıldı

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail ordusunun yoğun bombardıman ve baskınlarının hedefi olan bölgedeki sağlık merkezlerinden Endonezya Hastanesi'nin tamamen boşaltıldığını, Şifa Hastanesi'nde kalan son yaralıların ise tahliye edilmeye çalışıldığını söyledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: Endonezya Hastanesi tamamen boşaltıldı
[Fotograf: Reuters]

Kudra, Gazze'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, "Endonezya Hastanesi tamamen boşaltıldı. Geri kalan yaralıları Şifa Hastanesi'nden tahliye etmeye çalışıyoruz." dedi.

"Gazze Şeridi'ndeki sağlık durumu çok kötü, felaket boyutunda"

Gazze Şeridi'ne giren tıbbi yardımların yetersiz olduğunu aktaran Kudra, son yardımların daha önce Gazze'ye giren yardımlardan çok daha az olduğunu ifade etti.

Gazze Şeridi'ndeki sağlık durumunun çok kötü, felaket boyutunda ve tamamen çöktüğünü vurgulayan Kudra, Gazze'de sağlık açısından gerekli önlemlerin alınamadığını dile getirdi.

Kudra "Yaklaşık 900 bin Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sadece 3 hastane çok sınırlı imkanlarla çalışıyor."dedi.

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