Çok Bulutlu 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.11.2023 14:29

Hindistan'da 41 işçiyi kurtarma çalışmaları elle sondaj yöntemiyle sürecek

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletindeki yol çalışması sırasında tünelin çökmesi sonucu iki haftadır mahsur kalan 41 işçi için yürütülen arama kurtarma çalışmaları, sondaj makinesinin bozulmasının ardından elle sondaj yöntemiyle devam edecek.

Hindistan'da 41 işçiyi kurtarma çalışmaları elle sondaj yöntemiyle sürecek
[Fotograf: Reuters]

Hindustan Times'ın haberine göre, arama kurtarma çalışmalarına katkıda bulunan Avustralyalı tünel uzmanı Arnold Dix, çalışmalara ilişkin basına konuştu.

Dix, ABD yapımı sondaj makinesinin metal bir kirişe çarpmasının ardından bozulduğunu ve onarılamaz durumda olduğunu belirtti.

Bu kapsamda işçilerin kurtarılması için başka yöntemlerin kullanılacağını açıklayan Dix, şu anda tüm seçenekleri kapsamlı bir şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami, yaptığı açıklamada, sondaj makinesinin bozulmasının ardından kurtarma çalışmalarının yarın itibariyle elle sondaj yöntemiyle devam edeceğini bildirdi.

Dhami, mahsur kalan işçilerle görüştüğünü, morallerinin çok yüksek olduğunu ve iyi durumda olduklarını söylediklerini aktardı.

Tünelin çökmesi sonucu mahsur kalmışlardı

Hindistan'da 12 Kasım'da yol çalışması sırasında inşaatı devam eden tünelin bir kısmı çökmüş, mahsur kalan 41 işçiye boruyla oksijen ve yiyecek ulaştırılmıştı.

Kurtarma çalışmaları, 7. gününde sondaj makinelerinin hasar görmesi sonucu kesintiye uğramış, mahsur kalan işçilerle 21 Kasım'da iletişim kurulabilmişti.

ETİKETLER
Hindistan İşçi
Sıradaki Haber
İngiltere Kralı'nın şahsi mülkünde ölenlerin mallarının kraliyet binalarına harcandığı ortaya çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:29
Meclis, 2023'ün 10 ayında 294,5 bin ziyaretçiyi ağırladı
15:25
Amasra'daki hamsi şenliğinde yarım ton hamsi dağıtıldı
15:17
Ankara'da silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı
15:17
İnşaat demiri özel güvenlikli etiketle takip edilecek
15:02
Erzurum Emniyeti'nden "Unutmayın KADES ile yalnız değilsiniz" paylaşımı
15:01
Van'da "femur kırığı" olan hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Ankara'da yağmur
Ankara'da yağmur
FOTO FOKUS
Kocaeli'de fırtına: 7 balıkçı teknesi battı
Kocaeli'de fırtına: 7 balıkçı teknesi battı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ