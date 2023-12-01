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Dünya
AA 01.12.2023 12:38

Hamas, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un BAE'de düzenlenen İklim Zirvesi'ne davet edilmesini kınadı

Hamas, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na (COP28) davet edilmesini kınadı.

Hamas, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un BAE'de düzenlenen İklim Zirvesi'ne davet edilmesini kınadı
[Fotograf: Reuters]

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, BAE'deki İklim Zirvesi ile eş zamanlı olarak İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim yerlerine, sağlık kuruluşlarına, okullara, camilere ve kiliselere yönelik saldırılarını yeniden başlattığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'de, konferansın organizatörü olan BM'ye ait tesisleri de hedef aldığı hatırlatılan açıklamada, "BAE'de düzenlenen COP28'e katılmak üzere Siyonist varlığın Cumhurbaşkanı Herzog'a yapılan daveti kınadığımızı duyuruyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Dost devlet BAE'ye, ciddiyetle, ev sahibi ülke olarak konferansın niteliği ne olursa olsun, bu daveti reddetme çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un "Gazze'deki sivillerin katledilmesinin sorumlusu ve meşrulaştırıcısı" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Bu suçluya (Herzog), böyle bir şansı sunmanın hesabını verme sorumluluğu uluslararası topluma ve BM'ye aittir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Herzog'a ve diğer İsrailli liderlere alan açılması yerine onları boykot etmenin siyasi ve ahlaki bir zorunluluk olduğu ifade edildi.

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