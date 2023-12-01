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Dünya
AA 01.12.2023 11:22

İsrail ordusu Gazze'ye yeniden başlattığı saldırılarda bir gazeteciyi daha öldürdü

İsrail ordusu geçici ateşkesin sona ermesiyle Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı saldırılarda bir gazeteciyi daha öldürdü.

İsrail ordusu Gazze'ye yeniden başlattığı saldırılarda bir gazeteciyi daha öldürdü
[Fotograf: AA]

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de sona eren geçici ateşkesin ardından İsrail savaş uçaklarının bölgeye düzenlediği saldırıda El Aksa televizyonu kameramanı Abdullah Derviş'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail'in gazetecileri hedef alarak gerçeklerin üzerini örtmek istediği, onları korkutmaya ve görevlerini yapmaktan alıkoymaya çalıştığı ifade edilen açıklamada, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 71'e yükseldiği belirtildi.

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