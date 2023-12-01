İsrail, Han Yunus'u savaş alanı ilan etti

İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren "insani ara" bu sabah itibarıyla son buldu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın "insani arayı ihlal ettiği" iddia edildi. Açıklamada, "İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Hamas'a yönelik operasyonlarına yeniden başladı." ifadesine yer verildi.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki en büyük yerleşim yeri Han Yunus’u da savaş alanı ilan eden İsrail Ordusu'ndan, "Savaşın bir sonraki aşamasına hazırlık olarak, tahliye alanı haritası yayımlanıyor. Gazze'de yaşayanların tahliyesi için güvenli alanları gösteren bilgi sağlanıyor." açıklaması yapıldı.

İsrail savaş uçakları Gazze'nin üzerinde

Öte yandan Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "insani aranın" sona ermesiyle İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin üzerinde uçmaya başladığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'e ait askeri araçların Gazze'nin kuzeyine ateş açtığı bilgisine yer verildi.

İsrail, Gazze Şeridi'ni bombalamaya başladı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Savaş uçakları Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerini bombalıyor." ifadesine yer verildi.

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin çeşitli noktalarına yeniden hava saldırıları düzenlemeye başladı.

Ayrıca İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında Gazze'nin kuzey bölgeleri ve orta kesimlerinde çatışmalar yeniden başladı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı da, İsrail'e ait askeri araçların Gazze'nin kuzeyine ateş açtığını belirtti.

İsrail "insani ara"nın bitmesinin ardından 32 Filistinliyi öldürdü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, "insani aranın" sona ermesinin ardından İsrail'in saldırılarında Gazze'de 32 Filistinli öldürüldüğünü, çoğu kadın ve çocuk onlarca kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırıda ölen ve yaralananlar, Ebu Yusur en-Neccar Hastanesi'ne getirildi.

Gazze kentinin kuzeybatısındaki En-Nasr Mahallesi'ndeki "En-Nasr" ve "Rantisi" hastaneleri çevresinde İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında çatışmalar yaşandı.

Gazze'deki hükümet: İsrail'in Gazze'de savaş suçlarını sürdürmesinden uluslararası toplum sorumlu

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı vahşi savaşını sürdürmeye başladı." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok ev ve sivil bölgeyi hedef aldığı belirtilen açıklamada, "Uluslararası toplum, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik savaşının sürdürülmesinin sorumluluğunu taşıyor." ifadesine yer verildi.