Puslu 13.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.12.2023 10:34

Hamas: İsrail ateşkesten önceki 50 günde başaramadığını, ateşkesten sonra da başaramayacak

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin, "İsrail, ateşkesten önceki 50 günde başaramadığını, ateşkesten sonra da başaramayacak." açıklaması yaptı.

Hamas: İsrail ateşkesten önceki 50 günde başaramadığını, ateşkesten sonra da başaramayacak

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail'in Gazze'de ğeçici ateşkesin sona ermesiyle saldırılarına yeniden başlamasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Hamas'ın Telegram hesabından paylaşılan açıklamada Rişk, "Halkımızın kararlılığı ve direnişimizin kahramanlığıyla, düşmanın suçlarına, Nazi saldırganlığının yeniden başlamasına ve sivilleri hedef almasına karşı koyuyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail saldırılarına karşı direnişin devam edeceğini vurgulayan Rişk, "İsrail, ateşkesten önceki 50 günde başaramadığını, ateşkesten sonra da saldırılarını sürdürerek başaramayacak." açıklamasında bulundu.

İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren geçici ateşkes bu sabah itibarıyla son bulmuştu.

"İnsani ara"nın sona ermesinin ardından İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarına yeniden başladı.

ETİKETLER
Hamas İsrail Gazze
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80,62 dolardan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:46
Katar, İsrail ve Filistin ile ateşkes için görüşmelerin devam ettiğini söyledi
11:40
Resmi nikah için 47 yıl oyaladı, 120 bin lira tazminat ödeyecek
11:34
43 ilin geçiş güzergahında 'kış lastiği' denetimi
11:50
Trabzon'da denizde kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı
11:30
Kahve telvesi kullanılarak yerli mantar tohumu üretildi
11:25
İsrail ordusu Gazze'ye yeniden başlattığı saldırılarda bir gazeteciyi daha öldürdü
Azerbaycanlı bebeğe İzmir'de kritik müdahale
Azerbaycanlı bebeğe İzmir'de kritik müdahale
FOTO FOKUS
Filistin'e dijital sansür: Sosyal medya platformlarını İsrail'in siber güvenlik uzmanları yönetiyor
Filistin'e dijital sansür: Sosyal medya platformlarını İsrail'in siber güvenlik uzmanları yönetiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ