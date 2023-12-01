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Dünya
AA 01.12.2023 10:18

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80,62 dolardan işlem görüyor

Dün 84,61 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,86 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,30 düşüşle 80,62 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,88 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80,62 dolardan işlem görüyor
[Fotograf: Reuters]

Petrol fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun dün yapılan toplantısı sonrası petrol fiyatları düşüşe geçti.

Toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, grubun 4 Haziran'daki toplantısında alınan 3,6 milyonu varillik üretim kesintisi kararına bağlı kalacağı ifade edildi. OPEC+ ülkelerinin ocaktan itibaren uygulamaya koyacağı üretim kotalarının belirlendiği toplantıda açıklanan kesintiler fiyatlar üzerinde OPEC'in umduğu etkiyi yaratmadı.

OPEC'ten yapılan açıklamada, bazı üye ülkelerin günlük 2,2 milyon varillik gönüllü ek üretim kesintisine gideceği belirtildi. Uzmanlar, toplantı sonrası ülkelerin açıkladığı bireysel kotaların fiyatları yükseltmede yetersiz kaldığı ve piyasaların beklentilerini karşılamadığı yorumunu yaptı.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'den gelen zayıf ekonomik büyüme verileri de fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Açıklanan satın alma yöneticileri endeksi verileri, ülkede iş faaliyetlerinin kasımda düşük büyüme gösterdiğine işaret etti.

Brent petrolde teknik olarak 80,96 ile 81,11 dolar aralığının direnç, 80,46 ile 80,36 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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