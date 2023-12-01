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Dünya
AA 01.12.2023 09:57

Gazze'deki hükümet: Savaş suçlarından uluslararası toplum sorumlu

Gazze'deki hükümet, "insani aranın" sona ermesiyle İsrail'in yeniden saldırılara başladığı Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçlarını sürdürmesinden uluslararası toplumu sorumlu tuttu.

Gazze'deki hükümet: Savaş suçlarından uluslararası toplum sorumlu
[Fotograf: AA]

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı vahşi savaşını sürdürmeye başladı." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok ev ve sivil bölgeyi hedef aldığı belirtilen açıklamada, "Uluslararası toplum, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik savaşının sürdürülmesinin sorumluluğunu taşıyor." ifadesine yer verildi.

Başta ABD, ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken olmak üzere uluslararası toplumun, "İsrail işgalinin suçlarından ve Gazze'de sivillere, çocuklara ve kadınlara yönelik vahşi savaşından" sorumlu olduğu kaydedildi.

'Uluslararası toplum saldırıların sürmesi için yeşil ışık yakıyor'

Savaş hukuku ve uluslararası insancıl hukukun ihlal edildiğine vurgu yapan Gazze'deki hükümet, uluslararası toplumun İsrail'e Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürmesi için yeşil ışık yaktığını ifade etti.

Açıklamada, "Filistin halkı kendini her şekilde savunma, özgürlüğünü ve bağımsızlığını kazanma, uluslararası yasalar uyarınca başkenti Kudüs olan bir Filistin devletini kurma ve işgali tamamen topraklarından arındırma hakkına sahiptir." ifadesi kullanıldı.

İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren "insani ara" bu sabah itibarıyla son bulmuştu.

"İnsani ara"nın sona ermesinin ardından İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarına yeniden başladı.

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