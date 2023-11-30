Hamas ile İsrail arasında mutabakata varılan 'geçici ateşkes' 7. gününde

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın elindeki esirler serbest bırakıldıktan sonra, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam edeceklerini söyledi.

Basın Ofisinden yayımlanan görüntülü mesajda Netanyahu, Hamas ile varılan mutabakat kapsamında çok sayıda İsrailli esirin serbest bırakıldığını hatırlattı.

Hamas 2 Rus vatandaşını serbest bıraktı

Hamas, yaptığı açıklamada, Gazze'de esir olan 2 Rus vatandaşının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarına karşılık dün akşam serbest bırakıldığını duyurdu.

Serbest bırakılan 2 esirin Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim edildiği belirtilen açıklamada, 2 Rus vatandaşının Putin'in çabalarına karşılık serbest bırakıldığı ifade edildi.

İsrail de Gazze'deki Rusya-İsrail çifte vatandaşı 2 esirin, Uluslararası Kızılhaç Örgütü yetkililerine teslim edildiğini doğruladı.

Geçici ateşkesi ihlal ettiği iddiasıyla 3 Filistinli öldürüldü

İsrail askerlerinin Gazze'de çatışmalara verilen geçici ateşkesi ihlal ettikleri iddiasıyla 3 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi'nde "silahlı olduğunu" ileri sürdüğü 3 Filistinlinin geçici ateşkesi ihlal ettiğini savundu.

Hagari, "İsrail askerlerine tehdit oluşturduğu" iddiasında bulunduğu 3 Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi.

Saldırıya ilişkin Filistinli gruplardan henüz açıklama yapılmadı.

Nars Çocuk Hastanesinde 5 bebek öldü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentinde zorla boşalttığı Nars Çocuk Hastanesinden çıkarılmasına müsaade etmediği, kaderlerine terk edilen 5 bebeğin öldüğü bilgisini doğruladı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in günler öncesinde zorla boşaltması nedeniyle ancak geçici ateşkeste girilebilen Nasr Çocuk Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde çürümüş bebek cesetleri bulunduğuna ilişkin sosyal medyada yayılan görüntüler hakkında açıklama yaptı.

Kudra, İsrail'in Nasr Çocuk Hastanesinde kalan bebekleri sağlık ekiplerinin dışarı çıkarmasına izin vermemesi sonucunda 5 bebeğin tek başına yoğun bakım ünitesinde kaderlerine terk edildiğini belirtti.

10 İsrailli kadın ve çocuk esirle 4 Taylandlı serbest bırakıldı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 10 İsrailli kadın ve çocuk esir ile 4 Taylandlının Uluslararası Kızılhaç Komitesi konvoyuna dün gece saatlerinde teslim edildiğini duyurdu.

Ayrıca İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli 30 kadın ve çocuk esiri taşıyan Uluslararası Kızılhaç Örgütü konvoyu, işgal altındaki Batı Şeria'ya İsrail ordusunun baskınından sonra ulaşabildi.

Filistinli 14 kadın ve 16 çocuğun yer aldığı, işgal altındaki Batı Şeria'dakileri taşıyan Kızılhaç konvoyu, gece geç saatlerde Ofer Askeri Hapishanesi'nden ayrıldı.

Geçici ateşkes uzatıldı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’ndeki geçici ateşkesin bitmesine dakikalar kala yaptığı açıklamada, bu aranın uzatıldığı duyuruldu ancak sürenin kaç gün uzatıldığına dair bilgi verilmedi.

Açıklamada, "Arabulucuların çabaları doğrultusunda esirlerin serbest bırakılmaya devam edilmesi ve çerçeve (mutabakatı) şartlarına uygun olarak operasyonlara ara verme (süreci) devam edecek.” ifadesine yer verildi.

Öte yandan Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, geçici ateşkesin bir gün uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapan Katar da geçici ateşkesin uzatıldığını doğrulayan bir açıklama yaptı.

Batı Kudüs'te 3 İsrailli öldü

Batı Kudüs'te düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsraillinin öldüğü, 3 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

İsrail Polis Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Kudüs'ün girişinde İsraillilere yönelik saldırı düzenlendi.

Saldırıyı gerçekleştiren iki şüphelinin ateş açılarak etkisiz hale getirildiğini açıklayan İsrail polisi, olay yerine çok sayıda birlik gönderildiğini bildirdi.

Hamas da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, bu silahlı saldırının faillerinin Hamas'a mensup iki kardeş olduğunu duyurdu.

Açıklamada, söz konusu saldırının "İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği katliamlar, Cenin'de öldürdüğü çocuklar, Filistinli esirlere karşı ihlaller ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar, insanların burada ibadet etmesine getirdiği engellere karşılık yapıldığı" kaydedildi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinliler 3 bin 365 oldu

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 40 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın birçok bölgesinde Filistinlilere yönelik baskınlar düzenlediği ifade edildi.

Söz konusu baskınlarda 40 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 3 bin 365'e ulaştığı belirtildi.

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalarken, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 246 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün geçici ateşkes verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki geçici ateşkes uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde bugüne kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 73 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 210 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, 27 Kasım’da Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda geçici ateşkesin 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

İsrail ordusu, 30 Kasım’da bir tarih belirtmedengeçici ateşkesin uzatıldığını duyururken, Hamas, söz konusu aranın 1 gün uzatıldığını açıkladı.