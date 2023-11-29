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Dünya
AA 29.11.2023 22:39

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in zorla boşalttığı Gazze'deki Nasr Hastanesi'nde kalan 5 çocuk öldü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentinde zorla boşalttığı Nasr Çocuk Hastanesi'nden çıkarılmasına müsaade etmediği, kaderlerine terk edilen 5 bebeğin öldüğü bilgisini doğruladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in zorla boşalttığı Gazze'deki Nasr Hastanesi'nde kalan 5 çocuk öldü
[Fotograf: AA]

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in günler öncesinde zorla boşaltması nedeniyle ancak "insani ara"da girilebilen Nasr Çocuk Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde çürümüş bebek cesetleri bulunduğuna ilişkin sosyal medyada yayılan görüntüler hakkında açıklama yaptı.

Kudra, İsrail'in Nasr Çocuk Hastanesi'nde kalan bebekleri sağlık ekiplerinin dışarı çıkarmasına izin vermemesi sonucunda 5 bebeğin tek başına yoğun bakım ünitesinde kaderlerine terk edildiğini belirtti.

Sözcü Kudra, şunları söyledi:

"İsrail güçleri hastaneyi ilk bastığı andan itibaren bebeklerin yoğun bakım ünitesinden çıkarılmasını reddetti. Biz yaşam destek ünitesinde çocukların bulunduğunu bildirdik ancak sağlık personelini ve orada bulunanları zorla dışarı çıkardılar ve 'Biz gerekeni yapacağız' dediler."

Durumu BM yetkililerine ilettiklerini ancak herhangi bir müdahale olmadığını, BM'den İsrail'in insani kuruluşlarla her türlü koordinasyonu reddettiği cevabını aldıklarını aktaran Kudra, "Çocuklar haftalar önce İsrail ordusunun hastaneye saldırmasından hemen sonra öldü ve bu, insani arada ortaya çıktı" dedi.

El Meşhed TV'de çürümüş bebek cesetleri görüntüsü yayımlanmıştı

Gazze Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamada, Dubai merkezli yayın yapan Meşhed TV muhabirinin Gazze kentindeki Nasr Çocuk Hastanesi yoğun bakım ünitesinde çürümüş bebekleri görüntülediği videonun sosyal medyada çokça paylaşılmasının ardından geldi.

Meşhed TV'nin haberinde, Nasr Çocuk Hastanesi'ne "insani ara"da girilebildiği ve İsrail'in zorla boşalttığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde terk edilen çürümüş bebek cesetlerinin bulunduğu aktarılmıştı.

Uluslararası soruşturma çağrısı

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü de sosyal medya hesabından Nasr Çocuk Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde çekilen bir fotoğrafı paylaştı.

Paylaşımda, "İsrail ordusunun, Nasr Hastanesi'ndeki 5 bebeğin ölümündeki sorumluluğuna ilişkin uluslararası soruşturma yapılması" çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalara "insani ara" verilmesinden önce, Şifa Hastanesi, Nasr Çocuk Hastanesi, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastaneleri ile Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurmuştu. Saldırılarda yüzlerce kişi ölmüş ve yaralanmıştı. İsrail güçleri bu hastanelerden bir kısmını da zorla boşaltmıştı.

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