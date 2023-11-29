Gazze Belediye Başkanı: İsrail, Gazze Kent Arşivi'ndeki belgeleri yok etti

Belediye Başkanı Serrac, "Saldırılara hedef olan Gazze Kent Arşivi'nde binlerce tarihi belge bulunuyordu. Filistin hafızasının büyük bir kısmı silindi" dedi.

Arşivde 150 yıllık binlerce tarihi belge bulunduğunu belirten Serrac, "Tarihimizin ve kültürümüzün ayrılmaz parçası belgelerin muhafaza edildiği Kent Arşivi, arkeolojik değeri olan eski binaların planlarının yanı sıra tanınmış milli şahsiyetlere ait el yazması belgeleri içeriyordu. Çok eskilere dayanan bu belgeler yanarak küle döndü" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun kültür merkezleri ve belediye binasına ait açık otoparklar dahil birçok binayı hedef aldığını vurgulayan Serrac, şöyle devam etti:

"İşgalciler (İsrail) güzel olan her şeyi yok edip Filistin'in hafızasını silerek halkı cahil bırakmayı ve Filistin kentlerini yaşanmaz hale getirmeyi hedefliyor. Tiyatro ve merkez kütüphanesini içinde barındıran Reşad Şeva Kültür Merkezi bombalanan binalar arasında. İşgalciler aynı zamanda Filistin Yasama Konseyi ve Meçhul Asker Anıtı’nı da hedef aldı."

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 246 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Gazze'de "insani ara"

İsrail ile Hamas arasında esir takası kapsamında 24 Kasım’da Gazze’deki çatışmalara 4 gün “insani ara” verilmesi için mutabakata varılmıştı.

Söz konusu mutabakat, daha sonra 2 gün uzatılmıştı. Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda “insani aranın” en az 2 gün daha uzatılması için görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor.