Hamas: Gazze'ye saldırıları geçici olarak değil, tamamen durdurmak için çalışıyoruz

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada "Hareketin liderliği, halkımıza yönelik saldırı ve katliamları geçici olarak değil, tamamen durdurmak için tüm gücüyle çalışmakta." ifadesini kullandı.

Filistin halkının saldırıların ve terörün tamamen durdurulmasını istediğine işaret edilen açıklamada, sonrasında tekrar saldırıların olacağı kısa süreli bir ateşkesi istemedikleri belirtildi.

Hamas, saldırılara kapsamlı şekilde son verilmedikçe İsrail ile esir takası müzakereleri yapmayacağı yönündeki tutumunu yineledi.

Öte yandan Hamas, Reuters'ın Mısır güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberindeki "Hamas ve İslami Cihad'ın kalıcı ateşkes karşılığında Gazze'deki iktidardan vazgeçmeyi reddettiğine" ilişkin iddiayı yalanladı.

The Times of Israel gazetesinin Suudi Eş-Şark internet sitesine dayandırdığı haberinde, Mısır'ın, İsrail'in saldırılarının sürdüğü abluka altındaki Gazze'de "üç aşamalı ateşkes" ve kademeli olarak tüm esirlerin serbest bırakılmasını içeren bir teklifte bulunduğu öne sürülmüştü.

İsrail merkezli "Walla" haber sitesi de konuya dair haberinde 40 İsrailli esire karşılık bir hafta sürecek "insani ara" seçeneğinin masada olduğunu kaydetmişti.