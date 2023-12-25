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Dünya
AA 25.12.2023 22:24

Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesine 131 ölü ve 209 yaralı getirildi

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde Deyr el-Belah'ta iki mülteci kampını bombalamasının ardından Aksa Şehitleri Hastanesine 131 ölü ve 209 yaralının getirildiğini duyurdu.

Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesine 131 ölü ve 209 yaralı getirildi
[Fotograf: AA]

MSF'nin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, MSF doktorları ve personelinin yaralılara tıbbi bakım ve tedavi sağladığı belirtildi.

Açıklamada, "Dün, El-Megazi ve El-Bureyc Mülteci kamplarının bombalanması sonucu Aksa Şehitleri Hastanesine şu ana kadar 131 ölü ve 209 yaralı getirildi, getirilenlerin yaklaşık yarısı kadın ve çocuktu." ifadesi kullanıldı.

"Gazze'de güvenli hiçbir yer yok, kimse güvende değil." denilen açıklamada, Gazze'de ölümleri ve yaralanmaları önlemek, yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak ve tıbbi ihtiyaçların karşılanmasını ciddi bir şekilde artırmak için kalıcı bir ateşkese ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

El-Megazi ve El-Bureyc Mülteci kampları ile Aksa Şehitleri Hastanesi, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Deyr el-Belah kentinde bulunuyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 200'ü çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 674 Filistinli öldürüldü, 54 bin 536 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 156’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 489 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 303 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 126 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldü.

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