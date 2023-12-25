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Dünya
AA 25.12.2023 19:22

Hamas: İsrail'in "güvenli bölge" söylemi yalandan ibaret

Hamas, yerlerinden edilmiş Filistinlilere karşı katliam gerçekleştiren İsrail'in "güvenli bölge" söyleminin yalandan ibaret olduğunu belirtti.

Hamas: İsrail'in "güvenli bölge" söylemi yalandan ibaret
[Fotograf: AA]

​​​​​​​Hamas tarafından yayımlanan açıklamada, "Düşman kuvvetleri, güvenli bölge olarak ilan ettiği yerlere gitmek için evlerinden ayrılan sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son olarak El-Megazi Mülteci Kampı'ndaki katliamda, çoğu çocuk ve kadından oluşan 100 şehit verildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "İşgal güçlerinin güvenli bölge söyleminin yalandan ibaret olduğuna", bugüne kadar Gazze Şeridi'nde 1600 ayrı katliam gerçekleştiren İsrail'in Megazi Mülteci Kampı'ndaki son katliamının bu yalanı açıkça gözler önüne serdiğine vurgu yapıldı.

İsrail'in "güvenli bölge" iddiasıyla kamuoyunu ve uluslararası basını yanıltmaya çalıştığı ifade edilen açıklamaya göre, "güvenli bölge" olarak ilan edilen yerler silahsız sivillerin hedef alındığı "insan tuzaklarına" dönüştürüldü.

Hamas ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumdan İsrailli yetkililerin işlediği suçların takibinin yapılmasını ve sorumluların yargılanarak ceza almalarının sağlanmasını talep etti.

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