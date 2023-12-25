Parçalı Bulutlu 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.12.2023 19:07

Kassam Tugayları ve Kudüs Seriyyeleri, Gazze'de İsrail askerlerini hedef aldıklarını duyurdu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyinde İsrail askerlerini ve askeri araçlarını hedef aldıklarını açıkladı.

Kassam Tugayları ve Kudüs Seriyyeleri, Gazze'de İsrail askerlerini hedef aldıklarını duyurdu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamaya göre, güneydeki Han Yunus'un kuzeyinde bir askeri personel aracı Yasin-105 füzeleriyle, kentin kuzey ve doğusunda ise İsrail askerleri havan topuyla hedef alındı.

Kudüs Seriyyeleri de yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyinde pek çok noktada İsrail askerlerini hedef aldığını bildirdi.

Açıklamaya göre, Cibaliya'daki Filistin Bankası Caddesi'nde 2 İsrail askeri aracıyla, kuzeydeki Erez bölgesi çevresinde İsrail askerleri ile araçları füzelerle vuruldu.

Ayrıca Han Yunus'un doğusunda Ez-Zilal Camisi çevresindeki İsrail askeri birliklerinin, Şucaiyye Mahallesi'ndeki Bağdat Caddesi'nde de bir Merkava tankının havan toplarıyla hedef alındığı aktarıldı.

Kudüs Seriyyeleri son olarak Ez-Zeytun Mahallesi'nin doğusunda bulunan İsrail askerlerinin füze ve havan topuyla vurulduğunu duyurmuştu.

ETİKETLER
İsrail Gazze Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Musevi, Suriye’de öldürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:24
Hamas: İsrail'in "güvenli bölge" söylemi yalandan ibaret
19:14
Letonya, alkollü sürücülerin araçlarını Ukrayna'ya hibe etti
19:03
Adalet Bakanlığında istihdam edilecek 486 personelin sınav sonuçları yayımlandı
19:06
İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Musevi, Suriye’de öldürüldü
19:00
İyi Parti'den CHP ve DEM Parti'ye tepki
18:46
Milli Savunma Bakanı Güler TSK komuta kademesi ile Hakkari'de
Atlı kızaklar Çıldır Gölü'ne çıkmaya başladı
Atlı kızaklar Çıldır Gölü'ne çıkmaya başladı
FOTO FOKUS
Yıkım sırasında bina caddeye çöktü
Yıkım sırasında bina caddeye çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ