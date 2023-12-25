Kassam Tugayları ve Kudüs Seriyyeleri, Gazze'de İsrail askerlerini hedef aldıklarını duyurdu

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamaya göre, güneydeki Han Yunus'un kuzeyinde bir askeri personel aracı Yasin-105 füzeleriyle, kentin kuzey ve doğusunda ise İsrail askerleri havan topuyla hedef alındı.

Kudüs Seriyyeleri de yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyinde pek çok noktada İsrail askerlerini hedef aldığını bildirdi.

Açıklamaya göre, Cibaliya'daki Filistin Bankası Caddesi'nde 2 İsrail askeri aracıyla, kuzeydeki Erez bölgesi çevresinde İsrail askerleri ile araçları füzelerle vuruldu.

Ayrıca Han Yunus'un doğusunda Ez-Zilal Camisi çevresindeki İsrail askeri birliklerinin, Şucaiyye Mahallesi'ndeki Bağdat Caddesi'nde de bir Merkava tankının havan toplarıyla hedef alındığı aktarıldı.

Kudüs Seriyyeleri son olarak Ez-Zeytun Mahallesi'nin doğusunda bulunan İsrail askerlerinin füze ve havan topuyla vurulduğunu duyurmuştu.