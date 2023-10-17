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Dünya
AA 17.10.2023 14:07

Hamas: Gazze'deki sivil kayıplardan BMGK'deki ilgili tasarıyı reddeden ülkeleri sorumlu tutuyoruz

Hamas, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sivillerin öldürülmesinden, bölgede insani yardım koridoru açılmasına ilişkin tasarıyı reddeden ülkeleri sorumlu tuttuğunu bildirdi.

Hamas: Gazze'deki sivil kayıplardan BMGK'deki ilgili tasarıyı reddeden ülkeleri sorumlu tutuyoruz
[Fotograf: Reuters]

Hamas, Gazze'de "insani ateşkes" çağrısı yapan ve her türlü sivil ölümü kınayan karar tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) reddedilmesinin ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki sivil kayıplardan, BMGK'de insani koridorların açılmasına ilişkin karar tasarısını reddeden ülkeleri sorumlu tutuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki sivillere yardım amacıyla insani koridorların açılması için ateşkes çağrısında bulunan Rusya'nın BMGK'deki karar taslağına karşı oy kullanan ülkelerin tutumlarını kınadığı vurgulandı.

Bu tür adımların, "İsrail'e daha fazla suç işlemesi, tüm uluslararası ve insani sözleşmeleri, normları, yasaları açıkça ihlal ederek 2 milyondan fazla Filistinliye yönelik soykırımını tırmandırması için yeşil ışık yaktığı" belirtildi.

BMGK'deki oylama

Rusya'nın Gazze'de "insani ateşkes" çağrısı yapan ve her türlü sivil ölümü kınayan karar tasarısı 15 üyeli BMGK'de oylanmıştı. Tasarı, 5 "evet" oyu alırken, 6 "çekimser" ve 4 "hayır" oyuyla reddedilmişti.

ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya "hayır" oyu kullanmıştı. Rusya'nın karar tasarısında birebir Hamas'tan bahsedilmezken, tüm sivil ölümler kınanmıştı.

Rusya'nın tasarısına alternatif olarak Brezilya'nın ortaya koyduğu ve oylaması başka bir güne ertelenen tasarı ise "Hamas'ın terör saldırılarını" kınarken, ateşkes yerine "insani duraksama" talep ediyor.

BMGK'de bir karar tasarının onaylanabilmesi için en az 9 "evet"" oyu alması gerekiyor ve daimi üyelerden hiçbirinin tasarıyı veto etmemesi gerekiyor.

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