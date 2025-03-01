Hamas, Filistinlilere Mescid-i Aksa'ya ziyaretleri artırma çağrısı yaptı

Hamas'tan ramazan ayının başlaması münasebetiyle yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'da kalabalıklar oluşturmak için tüm enerjilerini toplamaları istenirken, kutsal camiyi sıkça ziyaret etme ve itikaf vesilesiyle orada kalma çağrısı yapıldı.

Ramazan günleri ve gecelerinin İsrail işgaline ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ihlallerine karşı direnişin yanı sıra Kudüs ve Aksa'yı koruma, ve özgürleştirmenin zamanı olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, dünyanın her yerinde yaşayan tüm Filistinlilerden, Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlerle dayanışmak amacıyla faaliyet ve girişimlerini genişletmeleri istendi.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri dün yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'ya ibadete gelen Müslümanlara yönelik baskılarını giderek artıran İsrail'e uyarıda bulunmuştu.

Şeyh Sabri, İsrail'in Kudüs'e uyguladığı sıkı ablukanın asıl amacının, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşımını kısıtlamak olduğuna dikkati çekerek Filistinlilere İsrail polisinin koyduğu engelleri dikkate almamaları ve Mescid-i Aksa'ya gitmeleri çağrısını yapmıştı.

İsrail'in "Kanal 12" televizyonu, 25 Şubat'taki haberinde, İsrail Savunma Bakanlığı, polis ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ile Hapishaneler İdaresi gibi güvenlik kurumları arasındaki istişareler sonucunda, ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa'da namaz kılacak kişilerin sayısının birkaç 1000 kişiyle sınırlandırılması yönünde tavsiye kararı alındığını belirtmişti.

Habere göre ramazan ayında Aksa'da cuma namazına katılım 10 bin kişiyle sınırlandırılacak.