Hamas: El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırı yeni bir savaş suçudur

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Mescid-i Aksa Şehitleri Hastanesi olarak da bilinen El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırı ve hastanenin acil servis binasının tamamen yıkılması, içerideki hasta ve yaralıların yerinden edilmesi; faşist işgal ordusunun Gazze'de işlediği cani suçlar zincirine bir yenisini eklemiştir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in hastaneleri hedef alarak uluslararası hukuku bir kez daha açıkça ihlal ettiği ve ABD yönetiminin bu saldırının doğrudan sorumlusu olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu vahşi saldırı, tüm yasa ve insanlık normlarını hiçe sayan suç örgütü niteliğindeki bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha göstermektedir. Bu suçlar, ABD'nin verdiği doğrudan siyasi ve askeri destek sayesinde gerçekleşmektedir."

[Fotoğraf: AA]

Uluslararası toplumun sessizliğine tepki

Açıklamada, uluslararası toplumun sessizliği de eleştirilerek şunlar kaydedildi:

"Modern çağda benzeri görülmemiş bu suçlar karşısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) başta olmak üzere uluslararası hukuk mekanizmalarının sessizliği kabul edilemez. Hastaneleri hedef almak, içlerindeki yaralıları ve sağlık çalışanlarını sokağa atmak hiçbir şekilde meşrulaştırılamaz."

Açıklamada, Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası kuruluşlara da çağrıda bulunularak, "Gazze'de devam eden bu vahşi soykırımı durdurmak için acilen harekete geçilmeli, siyasi ve ahlaki sorumluluklar yerine getirilmelidir." ifadeleri kullanıldı.

Arap ve İslam halkları ile dünyadaki tüm özgür halkların, bugün tarihi bir sorumlulukla karşı karşıya olduğu, Gazze halkına yönelik bu sistematik kıyımın durdurulması için meydanlarda ve her alanda İsrail'e yönelik baskının artırılması gerektiği vurgulandı.

İsrail ordusu, Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısı düzenlemişti.

Hava saldırısında El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki cerrahi operasyon binası ve yoğun bakım hastaları için kurulan tıbbi oksijen üretim istasyonu da vurulmuştu.

Saldırlar nedeniyle çok sayıda hasta ve yaralı, hastanenin dışında sokaklarda yatıyor.

Zor şartlarda dışarıya taşınan hasta ve yaralılar arasında durumu kritik olan onlarca kişi bulunuyor.