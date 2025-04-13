Çok Bulutlu 4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.04.2025 10:23

Hamas: El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırı yeni bir savaş suçudur

Hamas, soykırımcı İsrail ordusunun Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısının doğrudan sivil hedeflerin ve sağlık altyapısının hedef alındığı yeni bir savaş suçu olduğunu vurgulandı.

Hamas: El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırı yeni bir savaş suçudur
[Fotograf: AA]

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Mescid-i Aksa Şehitleri Hastanesi olarak da bilinen El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırı ve hastanenin acil servis binasının tamamen yıkılması, içerideki hasta ve yaralıların yerinden edilmesi; faşist işgal ordusunun Gazze'de işlediği cani suçlar zincirine bir yenisini eklemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Katil İsrail ordusu, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu
Katil İsrail ordusu, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu

İsrail'in hastaneleri hedef alarak uluslararası hukuku bir kez daha açıkça ihlal ettiği ve ABD yönetiminin bu saldırının doğrudan sorumlusu olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu vahşi saldırı, tüm yasa ve insanlık normlarını hiçe sayan suç örgütü niteliğindeki bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha göstermektedir. Bu suçlar, ABD'nin verdiği doğrudan siyasi ve askeri destek sayesinde gerçekleşmektedir."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Uluslararası toplumun sessizliğine tepki

Açıklamada, uluslararası toplumun sessizliği de eleştirilerek şunlar kaydedildi:

"Modern çağda benzeri görülmemiş bu suçlar karşısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) başta olmak üzere uluslararası hukuk mekanizmalarının sessizliği kabul edilemez. Hastaneleri hedef almak, içlerindeki yaralıları ve sağlık çalışanlarını sokağa atmak hiçbir şekilde meşrulaştırılamaz."

Açıklamada, Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası kuruluşlara da çağrıda bulunularak, "Gazze'de devam eden bu vahşi soykırımı durdurmak için acilen harekete geçilmeli, siyasi ve ahlaki sorumluluklar yerine getirilmelidir." ifadeleri kullanıldı.

Arap ve İslam halkları ile dünyadaki tüm özgür halkların, bugün tarihi bir sorumlulukla karşı karşıya olduğu, Gazze halkına yönelik bu sistematik kıyımın durdurulması için meydanlarda ve her alanda İsrail'e yönelik baskının artırılması gerektiği vurgulandı.

İsrail ordusu, Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısı düzenlemişti.

Hava saldırısında El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki cerrahi operasyon binası ve yoğun bakım hastaları için kurulan tıbbi oksijen üretim istasyonu da vurulmuştu.

Saldırlar nedeniyle çok sayıda hasta ve yaralı, hastanenin dışında sokaklarda yatıyor.

Zor şartlarda dışarıya taşınan hasta ve yaralılar arasında durumu kritik olan onlarca kişi bulunuyor.

ETİKETLER
Gazze Hamas İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Dominik Cumhuriyeti'nde çöken eğlence mekanında can kaybı artıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:54
Bilişim Vadisi DIGIAGE 9. Oyun Geliştirme Kampı 2025 başlıyor
10:13
Son bir haftalık sürede 3,6 milyon araç denetlendi
10:01
67 e-ticaret firmasına 93 milyon TL ceza
09:20
Yalova'da dev kayaların yola düştüğü anlar kamerada
09:02
Dominik Cumhuriyeti'nde çöken eğlence mekanında can kaybı artıyor
08:37
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
Erzurum'da göçmen kuş çeşitliliği
Erzurum'da göçmen kuş çeşitliliği
FOTO FOKUS
İsrail ordusu, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu
İsrail ordusu, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ