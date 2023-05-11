Hamas: Ateşkesi ihlal eden taraf İsrail

Hamas'ın Arap ve İslam Dünyasıyla İlişkiler Ofisi Başkanı Halil el-Hayye, Arap ülkelerinin dışişleri bakanları, onlarca ülkenin büyükelçileri ve uluslararası kurumlara İsrail'in saldırılarıyla ilgili mektup gönderdi.

Filistinli esir Hıdır Adnan'ın 86 gün süren açlık grevi sonrası ölümüyle başlayan gerilimin patlak verdiğini ve İsrail saldırılarının artarak devam ettiğini aktaran Hayye, Gazze Şeridi'ne saldıran İsrail ile Filistinli gruplar arasında dün ateşkes sağlandığının duyurulmasının ardından ateşkesi ihlal eden tarafın İsrail olduğunu belirtti.

İsrail'in saldırılarını "terörizm" olarak nitelendiren Hayye, bunun güvenlik ve istikrarı ortadan kaldırdığını vurguladı.

Halil el-Hayye, uluslararası toplumu, Filistin halkına karşı sorumluluğunu üstlenmeye ve "İsrail'in insanlığa karşı suç işlemekten uluslararası mahkemelerde yargılanmasını" sağlamaya çağırdı.