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Dünya
AA 04.02.2024 23:42

Hamas, ateşkes ve esir takası teklifine ilişkin müzakerelerini sürdürüyor

Hamas, Fransa'nın başkenti Paris'te Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakerelerden çıkan teklifi reddettikleri iddiasını yalanlayarak, Filistinli gruplarla müzakereleri sürdürdüklerini belirtti.

Hamas, ateşkes ve esir takası teklifine ilişkin müzakerelerini sürdürüyor
[Fotograf: AA]

Hamas'tan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hamas, arabuluculara teklifi reddettikleri yönünde herhangi bir cevap iletmedi." dedi.

Yetkili, hareketin Filistinli gruplarla müzakereleri sürdürdüğünü ve yakında arabuluculara cevabını ileteceğini kaydetti.

Uluslararası basında Hamas'ın teklifi reddettiği ve cevaplarını bu akşam açıklayacakları yönünde haberler çıkmıştı.

Fransa'nın başkenti Paris'te ABD, İsrail, Mısır ve Katar'ın katıldığı Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakerelerden bir taslak teklif çıkmıştı. Hamas, teklifi aldıklarını, müttefikleri ve paydaşlarıyla istişare ederek resmi yanıtlarını açıklayacağını duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 365 Filistinli öldürüldü, 66 bin 630 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ise 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile işgalci Yahudilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.

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