İsrail Meclisi önünde Gazze'de ateşkes yanlıları ve karşıtları gösteri yaptı

İsrail'in saldırılarıyla insanlık felaketinin derinleştiği Gazze Şeridi'nde, arabulucuların hazırladığı ateşkes teklifinde Hamas'ın yanıtı bekleniyor. İsrail kamuoyunda da geçici ateşkes ve İsrail-Filistin arasında esir takasına ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde toplanan zıt görüşlü İsrailli iki grup, ayrı ayrı protesto gösterisi düzenledi.

Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması çağrısıyla gösteri yapan grup, "Bu (Başbakan Binyamin) Netanyahu'nun ayakta kalma savaşı", "Suçlu adam (Netanyahu) devlet güvenliği için tehdit", "Bu, hayatta kalmak için değil hayatta tutmak isteyenlerin savaşı" yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail polisi, bölgede güvenlik önlemi alırken taraflar arasında bazen megafonlarla bazen de doğrudan sözlü tartışma yaşandı.

"Aşırı sağcılar Filistinlilerin kanına susamış"

Ateşkes yanlısı gruptaki Meir Baruchin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifa etmesi gerektiğini düşündüklerini belirterek esir takası için bir an önce anlaşmaya varılması çağrısı yaptıklarını söyledi.

Baruchin, yolun diğer tarafında gösteri yapan karşıt grubu işaretle, "7 Ekim'de savaşa başladık. Bugüne kadar Gazze'de 12 bin çocuk, 8 bin kadın öldürdük. Peki ne elde ettik? Hiçbir şey. Yahudiler ve Filistinliler arasındaki çatışmayı çözmek için askeri bir çözüm olamaz. Sadece siyasi bir çözüm olabilir. Bu hükümet siyasi bir çözüm yapamaz ve yapmak da istemiyor. Savaşa devam etmek istiyorlar çünkü bu Netanyahu'nun çıkarına hizmet ediyor." diye konuştu.

İsrail'de savaşın devam etmesi yanlısı aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich gibi siyasetçilerin tutumunu değerlendiren Baruchin, "(Aşırı sağcı siyasetçiler) Onlar Filistinlilerin kanına susamış. Savaşın bitmesini istemiyor. Savaşın sürmesiyle daha çok güç elde edip, daha fazla oy kazanıyorlar." dedi.

Baruchin, "Yahudiler ve Filistinlilerin bir gün bu ülkede barış, eşitlik, dostluk, işbirliği içinde yaşamaları için dua ediyorum." diye konuştu.

Ateşkes ve esir takası gündemi

Fransa'nın başkenti Paris'te ABD, İsrail, Mısır ve Katar'ın katıldığı Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakerelerden bir taslak teklif çıkmıştı. Hamas, teklifi aldıklarını, müttefikleri ve paydaşlarıyla istişare ederek resmi yanıtlarını açıklayacağını duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 365 Filistinli öldürüldü, 66 bin 630 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ise 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile işgalci Yahudilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.