İsrail'in Hamas'a ait tünel olduğunu iddia ettiği yer su kuyusu çıktı

İsrail güçlerinin çekilmesinin ardından, yoğun saldırıların hedefi olan Gazze kentinin kuzeybatısında bulunan Şeyh Hamed bin Halife Al Sani Rehabilitasyon ve Protez Hastanesi ile çevresi görüntülendi.

Kaydedilen görüntülerde, İsrail'in Hamas'a ait tünel olduğunu iddia ettiği yerin bahçedeki su kuyusu olduğu ve yağmur sularını depolamak için kullanıldığı ortaya çıktı.

İsrail güçleri hastane binası, altyapısı ve bölgede geniş çaplı tahribata yol açtı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 5 Kasım 2023'te yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Şeyh Hamed bin Halife Al Sani Rehabilitasyon ve Protez Hastanesinin bahçesinde Hamas'a ait bir tünel bulunduğunu ileri sürmüştü.

Katar da 6 Kasım'da hastanenin altında Hamas'a ait tüneller olduğu iddiasını yalanlamıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığına bağlı Gazze Şeridi'nin Yeniden İnşası için Katar Komitesi, Gazze Şeridi'nde rehabilitasyon ve protez uzuvlar için Şeyh Hamed bin Halife Al Sani Rehabilitasyon ve Protez Hastanesini 407 milyon dolar değerindeki mali bağışla 2019'da kurmuştu.

İsrail ordusu, kara operasyonunun başlamasından bu yana ilk kez perşembe günü Gazze şehirlerinin kuzeybatısındaki bölgelerden ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinden çekilmişti.

İsrail ordusu 27 Ekim 2023'te, Gazze Şeridi'nde birçok bölge ve mahalleye saldırıyı içeren kara operasyonu başlatmıştı.