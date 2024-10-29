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Dünya
AA 29.10.2024 23:51

Hamas: Ateşkes için arabulucuların yeni önerileri değerlendirme talebine yanıt verdik

Hamas, Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası anlaşması yapılması için arabulucuların taleplerine cevap verdiklerini açıkladı.

Hamas: Ateşkes için arabulucuların yeni önerileri değerlendirme talebine yanıt verdik
[Fotograf: AA]

Hareketin yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, düzenlediği basın toplantısında, Hamas’ın ateşkes müzakerelerine ilişkin olarak, arabulucuların ateşkes ve esir değişimi konusunda yeni önerileri değerlendirme talebine yanıt verdiğini söyledi.

Bu kapsamda bazı görüşmeler yapıldığını ve başka görüşmelerin de yapılacağını belirten Ebu Zuhri, ayrıntı vermedi.

Hamas yetkilisi, Gazze'deki halkın sıkıntılarını sona erdirecek, ateşkesi kalıcı hale getirecek, işgalin tamamen sona ermesini ve İsrail'in bölgeden çekilmesini sağlayacak, ablukanın kaldırılmasını, yardım, destek ve barınma sağlanmasını, yeniden yapılanmayı ve esir takası anlaşmasını içeren her türlü anlaşma veya fikre açık olduklarını kaydetti.

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