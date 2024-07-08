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Dünya
İHA 08.07.2024 06:34

Hamas, ateşkes anlaşmasına dair İsrail’den cevap bekliyor

Adı açıklanmayan iki Hamas yetkilisi, Hamas’ın Gazze’de ateşkes anlaşmasına dair son teklifine dair İsrail’den cevap beklediklerini açıkladı.

Hamas, ateşkes anlaşmasına dair İsrail’den cevap bekliyor
[Fotograf: Reuters]

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 275 gündür devam ederken, İsrail ve Hamas arasında Gazze’de ateşkes müzakereleri sürüyor.

Adı açıklanmayan iki Hamas yetkilisi, Hamas’ın Gazze’de ateşkes anlaşmasına dair son teklifine dair İsrail’den cevap beklediklerini açıkladı.

Reuters'a konuşan iki Hamas yetkilisinden biri, "Cevabımızı arabuluculara ilettik ve işgalin cevabını bekliyoruz" dedi.

Ateşkes görüşmeleri hakkında bilgi sahibi olan yetkililer, İsrail'in Katarlılarla görüştüğünü belirterek, "Onlarla Hamas'ın cevabını görüştüler ve İsrail'in cevabını birkaç gün içinde vereceklerine söz verdiler" dedi. 

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