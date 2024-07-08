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Dünya
The Irish Times 08.07.2024 06:08

Dublin'deki kanaldan iki ceset çıkarıldı

Dublin'deki Büyük Kanal'da iki adamın cesedinin bulunmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Dublin'deki kanaldan iki ceset çıkarıldı
[Fotoğraf: RTE]

İrlanda polisi, ülkenin başkenti Dublin'deki Büyük Kanal'da bir ceset olduğuna dair ihbar aldıklarını açıkladı. İrlandalı televizyon kanalı RTÉ, kısa bir süre sonra kanaldan 40'lı yaşlarda iki erkeğin cesedinin çıkarıldığını duyurdu.

Polisin her iki şahsın da kimliğini tespit ettiği ve soruşturmasının seyrini, otopsi sonuçları ve yerel soruşturmaların belirleyeceği belirtildi.

Her iki adamın da İrlanda vatandaşı ve evsiz olduğu bilgisi paylaşıldı. Ölen iki adamın evsizlere yönelik hizmetlerde tanındığı aktarıldı.

Olay yerinin yakınında kanalın etrafına sıcaklardan bunalan evsizler çok sayıda çadır kurmuş durumda.

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