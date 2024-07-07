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Dünya
İHA 07.07.2024 22:36

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, yarın istifasını sunacağını açıkladı

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, yarın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a istifasını sunacağını açıkladı.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, yarın istifasını sunacağını açıkladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, erken genel seçimlerin ikinci turunda sandık çıkış anketlerinin açıklamasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Attal, yarın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sunacağını açıklayarak, "Cumhuriyetçi geleneğe sadık kalarak, yarın sabah Cumhurbaşkanı'na istifamı sunacağım" dedi.

Başbakan Attal, yeni bir hükümet kurulana kadar gerektirdiği sürece görevine devam edeceğini belirterek, istifa kararını partisinin Ulusal Meclis'te mutlak veya nispi çoğunluğa sahip olmaması nedeniyle aldığını açıkladı.

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