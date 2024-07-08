İnsanlar kaçtı, boğalar kovaladı: İspanya'nın ünlü festivali San Fermin başladı

Geleneksel olarak Pamplona belediye binasının balkonundan ateşlenen fişekle başlayan festival, bu yıl kentte 75 yıllık geçmişi olan "Duguna Iruneko Dantzariak" dans grubuna adandı.

"Pamplonalılar, yaşasın San Fermin" sloganıyla balkondan ateşlenen fişekle birlikte, belediye meydanını tıklım tıklım dolduran, festivalin ruhuna özgü beyaz pantolon ve atlet giyen binlerce kişi, ellerindeki kırmızı fularları boyunlarına takarak 14 Temmuz'a kadar sürecek festivalin başlamasını kutladı.

Festivalin açılışı sırasında meydanda Filistin bayrağı açılarak, Filistin'e destek verildiği de görüldü.

Pamplona Belediyesi, festival kapsamında toplam 514 kültür-sanat etkinliği düzenleneceğini açıkladı.

Kurallara uymayanlara 3 bin euroya kadar para cezası

Kent merkezinde 875 metrelik güzergahta yapılacak boğa koşularında, 1910'dan bu yana sonuncusu 2009'da olmak üzere 16 kişi, boğadan aldığı boynuz darbelerinden hayatını kaybetmişti.

Kurallar gereği 6 boğa ve 6 öküz ile yapılan koşuya katılmak için sağlıklı ve 18 yaşından büyük olmak gerekirken, güvenlik kurallarına uymayanlara 3 bin euroya kadar para cezası verilebiliyor