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Dünya
TRT Haber 13.11.2023 23:44

Hamas: 5 günlük ateşkes ile 70 kadar çocuk ve kadını serbest bırakmaya hazırız

Hamas, 5 günlük ateşkes ile 70 kadar çocuk ve kadını serbest bırakmaya hazır olduklarını duyurdu.

Hamas: 5 günlük ateşkes ile 70 kadar çocuk ve kadını serbest bırakmaya hazırız
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Hamas,ateşkese ilişkin, "Ateşkes Gazze şeridinin her yerine yardımların yapılmasına izin verilmesini içermeli" dedi.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları aralıksız sürerken, Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde; İsrail'e karşı Filistin direnişine ilişkin bir ses kaydı yayımladı.

Son 48 saatte İsrail'e ait 20 askeri araç imha edildi

Ubeyde, İsrail saldırılarına karşı direnişin devam ettiğini açıkladı.
Son 48 saatte İsrail'e ait 20 askeri aracın tamamen veya kısmen imha edildiğini duyurdu.

"İşgal güçleri attığı her adımda mücahitlerimizin darbesi altında kalacaktır" ifadesini kullandı.

El Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, Katarlı ara bulucuların, 200 Filistinli çocuğun ve 75 Filistinli kadın mahkumun serbest bırakılması karşılığında Gazze'de İsrailli kadın ve çocukların serbest bırakılması için çaba gösterdiğini hatırlattı.

Ancak İsrail'in çağrılara kulak tıkadığını belirtti. 

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 44’ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6’sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 363’ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 180’i aştı, bu kişilerin en az 4 bin 609'unu çocuklar ve 3 bin 100'ünü kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 188 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.

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Filistin - İsrail Çatışması Hamas
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