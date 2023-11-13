BM: Gazze'de hastaları güvenli şekilde taşıma imkanı yok

De Domenico, BM basın toplantısına video konferans yoluyla bağlandı.

Hafta sonu çatışmaların Şifa Hastanesi etrafında yoğunlaştığına dikkati çeken de Domenico, temel altyapının zarar gördüğünü, bazı personelin hayatını kaybettiğini bildirdi.

De Domenico, hastaneler ve civarlarındaki askeri operasyonların hastaları ve personeli korumak için önlem alarak gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizerek "Hastaları, Gazze'nin herhangi bir yerine güvenli bir şekilde taşıma imkanı yok." uyarısında bulundu.

Hastaneden su almak için çıkan kişilerin keskin nişancılar tarafından vurulduğu bilgisini edindiklerini kaydeden de Domenico, keskin nişancıların kim olduğunu teyit etmenin mümkün olmadığını söyledi.

Şifa Hastanesi'nde 43 bebeğin kuvözde ve oksijene bağlı olduğunu ifade eden de Domenico, bağlantı kesildiği için tam sayısını bilmemekle beraber bazı bebeklerin hayatını kaybettiğini öğrendiklerini aktardı.

"Zaman azalıyor"

Yakıt sıkıntısının çok büyük sorun teşkil ettiğine değinen de Domenico, gelen yardımları dahi dağıtacak yakıt olmadığına dikkati çekti.

De Domenico, paraşütle Gazze'ye yardım atılmasının çok maliyetli ve son seçenek olduğunu, mevcut imkanları kullanmaya çalışacaklarını ifade etti.

"Acilen insani ateşkes, acilen yakıt" ihtiyacı olduğunun altını çizen de Domenico, "Daha büyük bir felaketi önlemek için zaman azalıyor." uyarısını yaptı.

De Domenico, dün itibarıyla kuzeyden güneye geçen insanların tahmini sayısının 230 bin civarında olduğunu dile getirdi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 44’ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 363'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 180'i aştı, bu kişilerin en az 4 bin 609'unu çocuklar ve 3 bin 100'ünü kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 188 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.