AA 02.11.2025 23:32

Hamas, 3 İsrailli esirin cesedini daha teslim etti

Hamas ateşkes anlaşmasına bağlılığını sürdürüyor. İsrail, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç Örgütü ekiplerine verdiği 3 İsrailli esirin cesedinin teslim alındığını duyurdu.

Hamas, 3 İsrailli esirin cesedini daha teslim etti
[Fotograf: AA]

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrailli esirlere ait olduğu düşünülen 3 cesedi Uluslararası Kızılhaç Komitesi heyetine teslim etti.

Cesetler kimlik tespiti için adli tıp kurumuna götürüldü.

Tel Aviv'deki kimlik tespitinin ardından cesetlerin İsrailli esirlere ait olduğu onaylanırsa Gazze Şeridi'nde 8 İsrailli esirin cesedi kalmış olacak.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı.

İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
