Hamas, 3 İsrailli esirin cesedini daha teslim etti

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrailli esirlere ait olduğu düşünülen 3 cesedi Uluslararası Kızılhaç Komitesi heyetine teslim etti.

Cesetler kimlik tespiti için adli tıp kurumuna götürüldü.

Tel Aviv'deki kimlik tespitinin ardından cesetlerin İsrailli esirlere ait olduğu onaylanırsa Gazze Şeridi'nde 8 İsrailli esirin cesedi kalmış olacak.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı.