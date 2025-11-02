Filistin topraklarını gasbeden işgalci İsrailliler, Batı Şeria'da bir okula saldırdı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Tubas İl Milli Eğitim Müdürü Azmi Belavne, Filistin topraklarını gasbeden çok sayıda İsraillinin, kentin kuzeydoğusunda yer alan Et-Tehaddi İlkokulu'na saldırdığını belirtti.

Belavne, İsraillilerin, okulun çeşitli bölümlerindeki eşyalar ile araç gereçleri tahrip ettiğini, Filistin bayrağını da ateşe verdiğini aktardı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, söz konusu okula ordunun korumasında son haftalarda birçok saldırı düzenlemişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine inşa edilen 250'den fazla yasa dışı yerleşim yeri bulunuyor.

Gasbedilen Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim yerlerinde 500 binden fazla İsrailli yaşıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Şeria'da Filistin beldeleri ve köylerine saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar, kendi topraklarında işgalin boyunduruğu altında yaşamak zorunda kalan Filistinlilerin hayatlarını daha da zorlaştırıyor.