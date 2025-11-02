Parçalı Bulutlu 12.6ºC Ankara
Dünya
AA 02.11.2025 19:11

Filistin topraklarını gasbeden işgalci İsrailliler, Batı Şeria'da bir okula saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden katil İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinde bir okula saldırarak eşyaları, araç gereçleri tahrip etti.

Filistin topraklarını gasbeden işgalci İsrailliler, Batı Şeria'da bir okula saldırdı
[Fotoğraf: Arşiv]

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Tubas İl Milli Eğitim Müdürü Azmi Belavne, Filistin topraklarını gasbeden çok sayıda İsraillinin, kentin kuzeydoğusunda yer alan Et-Tehaddi İlkokulu'na saldırdığını belirtti.

Belavne, İsraillilerin, okulun çeşitli bölümlerindeki eşyalar ile araç gereçleri tahrip ettiğini, Filistin bayrağını da ateşe verdiğini aktardı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, söz konusu okula ordunun korumasında son haftalarda birçok saldırı düzenlemişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine inşa edilen 250'den fazla yasa dışı yerleşim yeri bulunuyor.

Gasbedilen Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim yerlerinde 500 binden fazla İsrailli yaşıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Şeria'da Filistin beldeleri ve köylerine saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar, kendi topraklarında işgalin boyunduruğu altında yaşamak zorunda kalan Filistinlilerin hayatlarını daha da zorlaştırıyor.

Filistin Devleti İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
OKUMA LİSTESİ