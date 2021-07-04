Haber Giriş: 4 Temmuz 2021 Pazar 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Haiti'de uçak düştü: 6 ölü
[Temsili Fotoğraf: AFP]
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'nin güneybatısında bir uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Ülke basınına göre, dün akşam saatlerinde Port-au-Prince'deki bir havaalanından güneydeki sahil kenti Jacmel'e hareket eden bir uçak düştü.
Uçaktaki 6 kişiden kurtulan olmadı.
Uçağın düşme sebebi henüz bilinmezken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Uçak Kazası
Sıradaki Haber
Hindistan'da koronavirüs salgınında hasta sayısı azalıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz