Ülke basınına göre, dün akşam saatlerinde Port-au-Prince'deki bir havaalanından güneydeki sahil kenti Jacmel'e hareket eden bir uçak düştü.

Uçaktaki 6 kişiden kurtulan olmadı.

Uçağın düşme sebebi henüz bilinmezken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.