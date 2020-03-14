Haber Giriş: Kaynak: AA
Hafter'e bağlı 20 milis etkisiz hale getirildi
Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in başkent Trablus'un güneyindeki Remle bölgesine başlattığı saldırıda 20 milis etkisiz hale getirildi.
Libya'da meşru hükümete bağlı güçler, darbeci Hafter'in saldırılarına karşılık veriyor.
Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Meci, Trablus'un Remle bölgesinde yoğun çatışmaların yaşandığını ve UMH güçlerinin Hafter'in başlattığı saldırıyı püskürttüğünü söyledi.
UMH'ye bağlı birliklerin sözcüsü Muhammed Kununu ise Hafter'in saldırısında 4 silahlı aracın yok edildiğini belirterek "Remle ve Ayn Zara'daki çatışmalarda en az 20 paralı askeri etkisiz hale getirdik." dedi.
Kununu, Hafter milislerinden bir kişinin de sağ olarak ele geçirildiğini aktardı.
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