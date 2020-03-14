Libya'da meşru hükümete bağlı güçler, darbeci Hafter'in saldırılarına karşılık veriyor.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Meci, Trablus'un Remle bölgesinde yoğun çatışmaların yaşandığını ve UMH güçlerinin Hafter'in başlattığı saldırıyı püskürttüğünü söyledi.

UMH'ye bağlı birliklerin sözcüsü Muhammed Kununu ise Hafter'in saldırısında 4 silahlı aracın yok edildiğini belirterek "Remle ve Ayn Zara'daki çatışmalarda en az 20 paralı askeri etkisiz hale getirdik." dedi.

Kununu, Hafter milislerinden bir kişinin de sağ olarak ele geçirildiğini aktardı.