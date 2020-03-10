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Hafter, Libya'da ihlallerini sürdürüyor: 2 okula roketle saldırdı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin ateşkes ihlalleri sürüyor. Başkent Trablus'un güneyinde 2 okula roket saldırısı düzenlendi, ölen ya da yaralanan olmadı.
Ebu Selim Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Beldemizde yer alan El-Feda ve Seyyide Aişe isimli okullar, Hafter milislerinin roketli saldırısına maruz kaldı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, okulların boş olması nedeniyle can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı belirtildi.
Hafter ihlallerini sürdürüyor
Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Şubat'ta yapılan açıklamada, Hafter milislerinin sivil yaşam alanlarına düzenlediği saldırılar nedeniyle 41 günde 21 sivilin hayatını kaybettiği, 31 sivilin yaralandığı duyurulmuştu.
Hafter milisleri, Libya'da 12 Ocak'ta varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.
Etiketler: Libya ROKETLİ SALDIRI hafter OkulSon Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 00:27
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