ABD'de en fazla koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği New York'ta Vali Andrew Cuomo, Twitter'dan yaptığı açıklamada, eyaletteki vaka sayısının 142'ye çıktığını duyurdu.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da iş yerine gitmek zorunda olmayanlara evlerinden çalışma çağrısında bulundu. De Blasio, bu şekilde toplu taşıma araçlarındaki kalabalığın azaltılmasıyla virüsün yayılmasının engellenebileceğini söyledi.

ABD genelinde Kovid-19'un görüldüğü 35 eyalette vaka sayısı 500'ü geçti, 21 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

California açıklarındaki yolcu gemisi virüs nedeniyle Oakland Limanı'na demirledi

Öte yandan California eyaleti açıklarında bulunan ve 21 kişide Kovid-19 tespit edilen 3 bin 500 kişilik dev yolcu gemisi aynı eyaletteki Oakland Limanı'na çekildi.

Oakland Limanı Sözcüsü Mike Zampa, yaptığı açıklamada, cuma günü 21 kişide Kovid-19 tespit edilen geminin bugün limana demirlediğini belirtti.

Gemideki durum odası yetkililerine maske dağıtıldığı ve tüm yolculara da kamaralarının kapıları açık olduğu müddetçe maske takmaları zorunluluğu getirildiği vurgulandı.

Oakland Limanı çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, gemideki tüm yolcuların bugün tahliye edilmeyeceği belirtildi.

Tahliye edilen yolcular arasında ABD vatandaşı olanlar, 14 günlük karantina için California, Texas ve Georgia eyaletlerindeki karantina için kullanılan askeri üslere, yabancı ülke vatandaşları ise kendi ülkelerine gönderilecek.

ABD Kongresinde Kovid-19 telaşı

ABD'de Amerikan Muhafazakarlar Birliğinin önceki hafta düzenlediği, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de katıldığı toplantıda bulunan bir kişide Kovid-19 çıkması Kongre üyelerini telaşlandırdı.

Söz konusu kişinin kimliği henüz açıklanmazken, bu kişiyle toplantı sırasında tokalaşan Teksas Senatörü Ted Cruz, Temsilciler Meclisinde Arizona'yı temsil eden Paul Gosar, Florida'yı temsil eden Matt Gaetz ve Georgia'yı temsil eden Doug Collins önlem amaçlı kendilerini karantinaya aldıklarını açıkladı.

Öte yandan Gaetz'in, Trump'a Florida seyahatinde eşlik ettiği ve yaklaşık 1 saat önce aynı uçakla Washington'a döndüğü kaydedildi.

Söz konusu 4 Kongre üyesi yaptıkları ayrı ayrı açıklamalarda, kendilerinde herhangi bir hastalık belirtisi olmadığını ancak tedbir amaçlı böyle bir önlem aldıklarını vurguladı.