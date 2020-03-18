Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sağlık Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Trablus’un güneyinde yer alan Ayn Zara bölgesine havan mermileri atıldı.

Açıklamada, 3 kişinin yaralandığı saldırının, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milisler tarafından hedef gözetilmeksizin gerçekleştirildiği, bölgede de ciddi hasara yol açtığı kaydedildi.

Hafter milisleri hedef gözetmeksizin vuruyor

UMH silahlı birlikleri sözcüsü Muhammed Kununu da yaptığı açıklamada Hafter milislerinin, sivillerin yoğun şekilde yaşadığı başkent Trablus’un Ayn Zara bölgesine hedef gözetmeksizin saldırdığını kaydetti.

UMH Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Şubat’ta yapılan açıklamada, Hafter milislerinin sivil yaşam alanlarına düzenlediği saldırılar nedeniyle, 41 günde 21 sivilin hayatını kaybettiği 31’inin de yaralandığı duyurulmuştu.