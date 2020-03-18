Covid-19 salgınında 2 bin 503 ölüm ve 31 bin 506 vaka ile Avrupa'da başı çeken İtalya’da, geçen haftadan bu yana uygulamada olan karantinanın uzatılabileceği sinyali geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Paola De Micheli, RAI 3'teki Agora programına katılarak, "Önümüze gelen sayılara ve duruma göre bir değerlendirmede bulunacağız. Bu uygulamayla İtalya'nın virüsten etkilenmeyen küçük bir bölümünü de korumuş oluyoruz. Kısıtlayıcı önlemlerin 3 Nisan'dan sonra sarkma ihtimalini yabana atmıyorum. İlerleyen günlerde bir karar vereceğiz." dedi.

Bakan De Micheli, yurt dışından ülkeye dönmelerini sağladıkları vatandaşlarına da 14 gün karantinada kalma süresine uyma çağrısında bulundu.

Eğitim Bakanı güvence istedi

Bu arada, Eğitim Bakanı Lucia Azzolina da dün yaptığı açıklamada, ülkede 3 Nisan'a kadar tatil edilen okulların, bir süre daha kapalı kalabileceğinin işaretini vererek, sağlık otoritelerinin kendilerine daha fazla tehlike olmadığına yönelik güvence vermesinden sonra okulları açabileceklerini ifade etmişti.

Başbakan Giuseppe Conte, 9 Mart'ta imzaladığı kanun hükmünde kararnameyle, ülke genelini kırmızı bölge ilan ederek, serbest dolaşımı yasaklayan, evden zorunlu ihtiyaçlar dışında çıkışları sınırlandıran sıkı karantina tedbirlerini uygulamaya koymuştu.