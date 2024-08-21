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Dünya
AA 21.08.2024 22:28

Haaretz: Netanyahu'nun hedefi esirleri kurtarmak değil Gazze'de uzun süreli işgal

İsrail gazetesi Haaretz'in editörü Aluf Benn, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hedefinin esirleri geri getirmekten ziyade Gazze'de uzun süreli işgal olduğunu belirtti.

Haaretz: Netanyahu'nun hedefi esirleri kurtarmak değil Gazze'de uzun süreli işgal

İsrailli gazeteci Aluf Benn, "Netanyahu’nun savaş hedefi esirlerin kurtarılması değil Gazze’nin işgali" başlıklı yazı kaleme aldı.

Benn, yazısında "Kafanız karışmasın. Netanyahu'nun, kalan esirlerin ölümü ve bölgesel bir savaş riski pahasına da olsa uğruna savaştığı hedef işgaldir." ifadesini kullandı.

Benn, Netanyahu’nun, İsrail kamuoyunun esirler ve onların akıbetlerine odaklanmasını siyasi muhaliflerinin kendisine karşı kullandığı "koçbaşı", "Gazze Şeridi'nin uzun süreli işgali" ya da "Gazze Şeridi üzerinde tam bir İsrail güvenlik kontrolü" sağlanması hedefinin önündeki engel olarak gördüğünün altını çizdi.

Netanyahu’nun bu hafta kabine toplantısında 1996’da Oslo Anlaşmaları’na karşı dile getirdiği sloganı tekrar hatırlattığını belirten Benn, bunun da işgal edilen toprakların uluslararası baskı altında ve hatta esirlerin ricaları karşısında dahi geri verilmeyeceği anlamına geldiğini vurguladı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in Netanyahu rejimini ayakta tutan dayanaklar olduğunu vurgulayan Benn, Netanyahu’nun Gazze’nin kalıcı ve yavaş yavaş ilerleyen işgalini söz ve eylemleriyle istediğini gösterdiği müddetçe bu iki dayanağın onu desteleyeceğini savundu.

Gazze'de "yavaş yavaş ilerleyen işgal"

Haaretz editörü Benn, İsrail’in Batı Şeria’da 57 yıldır süren işgalinin, Gazze’de yarın büyük bir Yahudi şehri kurulamayacağını gösterdiğini, yavaş yavaş ilerleyen işgalin "kafile üstüne kafile, karakol üstüne karakol yapılması" şeklinde ilerleyeceğini vurguladı.

Benn, Gazze Şeridi'nin güneyinin Hamas'a bırakılacağını ve uluslararası toplumun bölgedeki krize olan ilgisi azaldıktan sonra Hamas Hareketi'nin bölgedeki yoksul halka bakmak zorunda kalacağını belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi’nin kuzeyini kontrol edeceğini ve orada bulunan 300 bin Filistinliyi bölgeden çıkaracağını ifade eden Benn, İsrail'in Gazze’de yürüttüğü işgalin ideoloğu olduğunu belirttiği emekli Tümgeneral Giora Eiland’ın Hamas’a karşı bir kaldıraç olarak bu nüfusu açlığa mahkum etmeyi ve sürgüne göndermeyi önerdiğini hatırlattı.

Benn, "İsrail sağı ise elverişli topografyası, deniz manzarası ve İsrail'in merkezine yakınlığıyla büyük bir konut potansiyeline sahip bölgede Yahudi yerleşimi öngörüyor." ifadelerini kullandı.

Netanyahu’nun ABD seçimlerinden sonra Demokratların adayı Kamala Harris kazansa dahi Filistin destekçisi göstericilerin ABD siyaseti üzerindeki etkisinin azalacağına kesin gözüyle baktığını belirten Benn, ABD’de hangi aday kazanırsa kazansın Washington yönetiminin İran’ın tansiyonu yükseltmesini engellemesi ve "İsrail’i kurtarmak için" bir savaşa dahil olmasının beklendiğini belirtti.

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