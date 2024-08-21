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Dünya
AA 21.08.2024 19:24

Güney Afrika'nın ulusal hayvanat bahçesindeki son filin 40 yıllık esareti sona erdi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin tek ulusal hayvanat bahçesinde kalan son fil, 40 yıllık esaretin ardından doğaya salındı.

Güney Afrika'nın ulusal hayvanat bahçesindeki son filin 40 yıllık esareti sona erdi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Güney Afrikalı hayvan hakları örgütü EMS Vakfı'ndan yapılan açıklamada, Güney Afrika Ulusal Hayvanat Bahçesi'ndeki son fil olma özelliği taşıyan "Charlie" isimli filin, Limpopo eyaletindeki özel bir doğa rezervine taşınarak doğaya salındığı belirtildi.

Açıklamada, 40 yıl önce Zimbabwe'deki Hwange Ulusal Parkı'ndan Güney Afrika'ya kaçırılarak sirk hayvanı olması için eğitilen Charlie'nin, 2001'den beri tutulduğu bu hayvanat bahçesinden doğaya salınan ilk fil olduğu kaydedildi.

Charlie'nin doğaya salınmasının, fillerin hayvanat bahçelerinde acı çektiğine ve esaret altında tutulmaya layık olmadıklarına dair bilimsel kanıtlar sunulmasının ardından Güney Afrika hükümetiyle yıllardır süren müzakerelerin bir sonucu olduğu vurgulanan açıklamada, filin doğaya uyum sağlaması için gereken desteğin sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca ülkenin yürütme başkenti Pretorya'da yer alan Güney Afrika Ulusal Hayvanat Bahçesi'ndeki fil bölümünün de kalıcı olarak kapatılacağı bilgisi paylaşıldı.

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