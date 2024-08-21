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Dünya
AA 21.08.2024 19:21

Tayvan'da 4 yeni Maymun çiçeği vakası görüldü

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da 4 yeni Maymun çiçeği vakasına rastlandığı duyuruldu.

Tayvan'da 4 yeni Maymun çiçeği vakası görüldü
[Fotograf: DHA]

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, Ada'da 13-19 Ağustos'ta 4 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Vakaların 20'li ve 40'lı yaşlarda olduğu ifade edildi.

Yeni Maymun çiçeği varyantının yol açtığı küresel salgın dalgasında Tayvan'da tespit edilen vakaların sayısı 403'e ulaştı.

Vakalardan 381'inin yerel kaynaklı, 22'sinin yurt dışı kaynakları olduğu kaydedildi.

Avrupa'da Maymun çiçeği uyarısı: Risk düşük ancak ithal vakalar artabilir
Avrupa'da Maymun çiçeği uyarısı: Risk düşük ancak ithal vakalar artabilir

Afrika kıtasının doğu ve güneyini 10 yıldan uzun süredir etkileyen salgın hastalığa yol açan virüsün yeni türünün (klad 1b) hızla yayılması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 14 Ağustos'ta Maymun çiçeğini "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

Maymun çiçeği virüsü

Maymun çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.

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