22 yaşındaki Miguel Naranjo işteki ilk gününde bir soyguncunun silahı ile burun buruna geldi.

Silahlı saldırgan, genç muhafızı korkutmak için tabancasının namlusunu Naranjo'ya doğrulttu.

Etraftaki herkes kaçışırken Naranjo soyguncuyla çatıştı.

Soyguncunun ateş etmesi ile ağır yaralandı ama o halde bile hırsızın kaçmasına izin vermedi.

Machado Sanchez isimli soyguncuyu arabaya binerken vurarak öldürdü.

Güvenlik görevlisi genç hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

İşteki ilk günü genç güvenlik görevlisi için hayatının son günü oldu.

2 yıl önce serbest bırakılmıştı

Machado Sanchez , dört ay önce Jader Leonidas Agudelo'nun öldürülmesi şüphesiyle Mayıs 2019'da tutuklanmıştı.

Ancak, bir rapora göre, yetkililerin yasal olarak öngörülen süre içinde aleyhinde suçlamada bulunmamaları üzerine serbest bırakılmıştı.

Venezuela sınırındaki ve uyuşturucu çetelerine ev sahipliği yapmakla bilinen Cucuta bölgesinde cinayetlerde yüzde 30 artış yaşandı.

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