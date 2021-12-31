"Focus" dergisinin araştırması dünya genelinde 575 şehir üzerinde yapıldı. Belirlenen kriterlere uygunluğu bakımından Trebinje, “emekli olduktan sonra yaşamak için en iyi şehir” olarak ilan edildi.

Almanya’nın başkenti Berlin'e kıyasla ortalama kira ve yaşam maliyeti, iklimi, hava kalitesi ve ulaşım koşullarının değerlendirildiği sıralamada Trebinje, 100 puan üzerinden 81,9 puan alarak listenin başına yerleşti.

Araştırma kapsamında, aday şehirlerde yaşayan yabancıların güvenlik ve sağlık hizmetleri kalitesine ilişkin görüşleri de alındı.

Trebinje'nin tarihi açıdan ilginç bir şehir olduğuna işaret eden dergi; katedrali, manastırı ve camisiyle farklı dini topluluklara ev sahipliği yaptığına dikkat çekiyor.

Antalya ikinci sırada

“Focus” dergisinin “en iyi emekli şehri” sıralamasında Antalya ikinci sırada yer alıyor. Onu Hindistan’ın Mangalore şehri takip ediyor.

Listedeki ilk “on” sıralamasında Çin'in Qingdao, Ekvador'un Cuenca, Brezilya'nın Sorocaba, Portekiz'in Coimbra, Bulgaristan'ın Veliko Tırnovo, Romanya'nın Temeşvar ve Hırvatistan'ın Osijek şehirleri de yer alıyor.