Alman otomobil üreticisi Mercedes'in yeni "CLS sedan" modelinin reklam filmi Çinliler tarafından tepki çekti.

Firma reklamında aracın far tasarımına atıfta bulunarak "çekik gözlü" modelleri kullandı.

Reklam, Çin medyasında "ırkçılık" yapıldığı gerekçesiyle sert eleştiriler aldı.

Kullanıcılardan eleştiri aldı

Çin merkezli "Global Times" gazetesi, mankenlerin Asyalı insanlar hakkındaki Batılı klişeleri yansıttığını dile getirdi. Reklamın ırkçılık suçlamasına neden olduğu ve öfke uyandırdığı vurgulandı.

Çin sosyal medya sitesi "Weibo" da öfkeli kullanıcılar, benzer görüşleri savundu.

Reklam kaldırıldı, açıklama hala yapılmadı

Gelen tepkiler üzerine reklam, Çin sosyal medya sitesi "Weibo"'dan kaldırıldı.

Mercedes-Benz firması Çin'deki tepkiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Çinliler çekik gözlü tabirinin 19'uncu yüzyılda Batının Doğu Asya'yı bir aşağılama ve etiketleme aracı olarak kullandığına dikkat çekiyor.

Bu kullanımın bir ırkçılık olduğu gerekçesiyle tepki gösteriyorlar.