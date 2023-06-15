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Dünya
AA 15.06.2023 23:05

Guterres'ten uyarı: İklim konusunda felakete gidiyoruz

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "İklim konusunda hızlı ve gözlerimiz açık bir şekilde felakete gidiyoruz. Artık uyanma ve harekete geçme zamanı." dedi.

Guterres'ten uyarı: İklim konusunda felakete gidiyoruz
[Fotograf: AA]

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim alanında önde gelen sivil toplum örgütleriyle görüşmesinin ardından New York'taki BM binasında gazetecilerle bir araya geldi.

Mevcut politikaların sürmesi halinde bu yüzyıl sonunda küresel ısınmanın 2,8 derece artacağının öngörüldüğüne dikkati çeken Guterres, "Bu da felaket anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Guterres, küresel ısınmanın 1,5 dereceyle sınırlandırılması için karbon emisyonunun yüzde 45 azaltılması gerektiğini belirterek, acil küresel hareket çağrısında bulundu.

"Yenilenebilir enerjiye yatırım" çağrısı

İlk etapta fosil yakıt endüstrisinin harekete geçmesi gerektiğini kaydeden Guterres, ülkelerin de fosil yakıtlardan uzaklaşması gerektiğini söyledi.

Guterres, "Petrol, gaz ve kömürü ait olduğu yerde bırakalım." diyerek yenilenebilir enerjiye yatırım çağrısını yineledi.

Fosil yakıt endüstrisinin geçen sene 4 trilyon dolar kazanç elde ettiğine dikkati çeken Guterres, şirketlerin temiz enerjiye yatırım yapmasını istedi.

Guterres, "İklim konusunda hızlı ve gözlerimiz açık bir şekilde felakete gidiyoruz. Artık uyanma ve harekete geçme zamanı." ifadelerini kullandı.

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