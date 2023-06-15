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Dünya
AA 15.06.2023 22:34

ABD'de ilk Müslüman kadın federal hakim: Nusrat Choudhury

ABD'de New York Bölge Federal Mahkemesine atanan Bangladeş kökenli hukukçu Nusrat Jahan Choudhury, "ilk Müslüman kadın federal hakim" olarak kayıtlara geçti.

ABD'de ilk Müslüman kadın federal hakim: Nusrat Choudhury
[Fotograf: Reuters]

ABD'de Senato, Başkan Joe Biden tarafından aday gösterilen Bangladeş asıllı Müslüman Choudhury'nin, New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesine hakim olarak atanmasını onayladı.

Choudhury'nin ataması 49'a karşı 50 oyla Senato'dan geçti. Amerikan basınına yansıyan haberlere göre Choudhury, ABD'deki "ilk Müslüman kadın federal hakim" olarak kayıtlara geçti.

Demokrat Senatörler arasında yalnızca Joe Manchin "hayır" oyu kullandı.

Biden, Columbia Üniversitesi mezunu 47 yaşındaki Choudhury'i ocak ayında aday göstermişti.

ABD'de federal hakimler azledilmedikleri sürece ömür boyu görev yapıyor.

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