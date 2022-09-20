Birleşmiş Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’nun açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Guterres, BM Genel Kurul Görüşmelerinin açılışında Türkiye'nin desteğiyle sağlanan tahıl anlaşmasını överek, anlaşmanın dünya için ''umut'' ve ''mucize'' olduğunu söyledi.

"Bir an önce harekete geçilmezse küresel gübre kıtlığı, hızla küresel gıda kıtlığına dönüşecek" diyen Guterres, şöyle devam etti:

"Öfke, hiddet ve olumsuzlukları paraya çeviren bir iş modeline dayalı sosyal medya platformları, toplumlara tarif edilemez zararlar veriyor. Jeopolitik bölünmüşlükler Güvenlik Konseyi'nin işleyişini, uluslararası hukuku ve işbirliğini baltalıyor. Bu şekilde devam edemeyiz."