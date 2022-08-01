Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, tahıl sevkiyatı için ilk geminin hareket etmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında şubat ayından bu yana Odessa'dan ayrılan ilk ticari geminin 26 bin 527 kilo mısır taşıyarak Lübnan'a doğru yola çıktığını belirten Guterres, Bunun Ukrayna, Rusya ve Türkiye temsilcilerinden oluşan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin bir başarısı olduğunu söyledi.